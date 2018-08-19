Смертельна аварія автобуса з українцями у Польщі: встановлено, що водій перевищив швидкість (відео)

За кермом перебував 42-річний громадянин України. Йому загрожує позбавлення свободи на термін від 1 до 10 років.

Окружна прокуратура в Перемишлі повідомила, що за попереднім висновком експерта водій українського автобуса, що вилетів з дороги у селі Лещава-Долішня у Перемишльському повіті, їхав із перевищенням дозволеної швидкості. На відрізку, де сталася автокатастрофа, діяло обмеження до 30 км/г, а автобус їхав зі швидкістю 70-80 км/г.

Як повідомляє Польське радіо, заступниця окружного прокурора в Перемишлі Беата Стажецька-Скшипєц додала, що водієм є 42-річний громадянин України. У момент аварії він був тверезим.

Читайте такожВ Угорщині перекинувся автобус з українцями, постраждали 13 осіб

«Він затриманий сьогодні о 5.28. З попередніх висновків випливає, що водій автобуса намагався запобігти цій аварії. Його буде допитано завтра прокурором. Йому буде поставлено звинувачення у спричиненні катастрофи у сухопутному русі, як я про це повідомляла раніше. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 1 до 10 років».

Як повідомляв УНІАН, унаслідок аварії загинули троє громадян України – дві жінки у віці 30 та 31 року і один чоловік. 38 осіб перебувають у лікарнях із травмами різного стану тяжкості, у тому числі одна особа має зламаний хребет.