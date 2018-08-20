Нападник на міськраду Харкова планував убити всіх охоронців мерії

Наразі за фактом події у міськраді відкрито три кримінальні провадження: вбивство працівника правоохоронного органу; замах на життя двох і більше осіб; посягання на життя працівника поліції.

У Харкові нападник на міську раду планував вбити всіх охоронців мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП України в Харківській області Олег Бех.

За його словами, зловмисник спочатку обстріляв автомобіль, який стояв на перехресті. В авто перебували двоє дорослих та одна дитина, вони не постраждали. Після того, як охоронець мерії відкрив двері, нападник поранив його, двоє інших охоронців втекли в двір міськради.

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Бех підкреслив, що нападник почав шукати цих двох охоронців «з метою також ліквідувати цих осіб». Обійшовши перший і другий поверхи мерії та не виявивши їх, чоловік спустився вниз, де зустрівся з патрульними, які прибули на виклик. Він поранив 29-річного заступника командира роти.

За інформацією Беха, патрульний був у бронежилеті, однак поранення прийшлися в бік правоохоронця, де застібається бронежилет. Після цього правоохоронці застрелили нападника.

Начальник поліції зауважив, що на цей час відкрито три кримінальні провадження: вбивство працівника правоохоронного органу; замах на життя двох і більше осіб; посягання на життя працівника поліції.

На місці події вилучено два світло-шумових пістолета, які були перероблені для стрільби бойовими набоями, 5 магазинів до пістолетів і 26 гільз. Призначено 30 експертиз, вилучено відеозаписи.

Бех підкреслив, що «є багато запитань до охоронця, який відкрив двері Харківської міської ради», його діям буде надана правова оцінка.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 серпня біля міськради в Харкові невідомий відкрив стрілянину. Поліцейські, які прибули на виклик, побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. В результаті стрілянини був поранений поліцейський. Патрульні знешкодили нападника, особа якого встановлюється. Поліцейський, який отримав травми в результаті стрілянини, помер у лікарні. Охоронця прооперували, його стан важкий.

За фактом стрілянини були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.