У Львові 70 рятувальників гасили масштабну пожежу на складі (фото, відео)

Вогнеборцям довелось відкривати двері будівлі власними засобами - ломами та бензорізами.

У Львові у ніч на 26 серпня виникла масштабна пожежа на складі на вулиці Грабовського, 11. До ліквідації загоряння залучили 70 пожежників та 14 одиниць спецтехніки.

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Як повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Львівській області, вогнеборцями через велику площу горіння та відсутність вододжерел було оголошено підвищений номер виклику.

Складність пожежі, як зазначається, полягала в тому, що усі двері будівлі були зачинені і рятувальникам довелось їх відчиняти власними засобами - ломами та бензорізами. Впритул до стіни будівлі, що палала, були припарковані автомобілі, тому рятувальники лебідкою відтягували їх подалі від вогню. Найближчі пожежні гідранти були розташовані на відстані 300 та 500 метрів.

Тим не менш, вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 02:19, та повністю ліквідувати о 03:54 ранку. Вогнем було знищено дах будівлі площею 1500 кв. м.

Внаслідок злагоджених дій, рятувальники врятували від повного знищення вогнем будівлю та 12 автомобілів.

На місці події ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

У червні у Львові горів стрілецький комплекс Міноборони.