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На Кіровоградщині вже три доби шукають зниклу 16-річну дівчину (відео)

18:29, 27 серпня 2018
Інциденти
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Під Кіровоградом зникла 16-річна Діана Хріненко / Скриншот - ТСН

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, 24 серпня дівчина пішла святкувати День Незалежності у центр села і не повернулася. За кілька сотень метрів від будинку знайшли її закривавлений телефон, поруч на дорозі були плями крові.

Першим на сполох, як зазначається, забив хлопець Діани, який служить в армії: під час телефонної розмови з ним дівчина почала кричати і начебто відбиватись від нападників.

Щодня на розшук дівчини вирушають кількасот людей: копи, спецпризначенці, рятувальники та волонтери. До села Суботці, де живе Діана, з’їжджаються добровольці з усієї області, але на слід дівчини вийти не вдалося.

Мати вважає, що це викрадення і благає ймовірних викрадачів відпустити дитину.

Раніше в Одеській області 26 серпня повісилася неповнолітня дівчина.

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Теги: #підліток#Кіровоградщина#зниклі безвісти