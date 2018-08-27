На Кіровоградщині вже три доби шукають зниклу 16-річну дівчину (відео)
На Кіровоградщині вже третю добу шукають 16-річну Діану Хріненко, яка зникла за загадкових обставин.
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Як повідомляється у сюжеті ТСН, 24 серпня дівчина пішла святкувати День Незалежності у центр села і не повернулася. За кілька сотень метрів від будинку знайшли її закривавлений телефон, поруч на дорозі були плями крові.
Першим на сполох, як зазначається, забив хлопець Діани, який служить в армії: під час телефонної розмови з ним дівчина почала кричати і начебто відбиватись від нападників.
Щодня на розшук дівчини вирушають кількасот людей: копи, спецпризначенці, рятувальники та волонтери. До села Суботці, де живе Діана, з’їжджаються добровольці з усієї області, але на слід дівчини вийти не вдалося.
Мати вважає, що це викрадення і благає ймовірних викрадачів відпустити дитину.
Раніше в Одеській області 26 серпня повісилася неповнолітня дівчина.