У центрі Києва викрили "масажний салон", де за 700 гривень надавали сексуальні послуги (фото, відео)

Місячний дохід закладу складав 250 тисяч гривень, організаторці злочинної діяльності загрожує до 7 років позбавлення волі.

У центрі Києва викрили притон, замаскований під масажний салон, де було організовано надання сексуальних послуг.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

"Дохід від діяльності складав 250 тисяч гривень на місяць, а вартість послуг - 700 гривень за годину", - йдеться у дописі.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Києва Олексій Гаврилюк, у салоні працювала адміністратор, яка отримувала від клієнтів гроші та передавала їх організаторці бізнесу.

"Це - 29-річна киянка, яка орендувала квартиру на вулиці Саксаганського та підшукувала дівчат для надання чоловікам інтимних послуг. Клієнтів вона знаходила через інтернет за оголошенням про надання послуг еротичного масажу. Під час проведення санкціонованих обшуків у квартирі, автомобілі та у житловому будинку організаторки вилучили гроші, мобільні телефони, відеокамеру та комп’ютер, які направили на експертизу", - повідомили у поліції.

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Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Організаторці злочинного бізнесу оголошено про підозру у скоєнні злочину. Їй загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Дніпрі затримали турка, який організував секс-тури за участю неповнолітніх дівчат.