У Харкові чотирирічний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки та розбився на смерть

Під час нещасного випадку мати хлопчика перебувала вдома. Вона спала.

У Харкові випав із вікна багатоповерхівки та розбився на смерть чотирирічний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, сьогодні, 29 серпня, близько 11:00 до Індустріального відділу поліції надійшла інформація про те, що з вікна 6-го поверху житлового будинку на вулиці Миру випала дитина.

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За відомостями поліції, за адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що дитяче ліжечко стояло біля відчиненого вікна. Під час нещасного випадку мати хлопчика перебувала вдома. Вона спала. Від отриманих ушкоджень 4-річний хлопчик помер.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку. Наразі всі обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня у Києві 15-річна дівчина випала з вікна 15 поверху і розбилася на смерть.