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Трагедія на українському курорті: знайдено тіло хлопчика, який потонув 24 серпня під час шторму

11:07, 30 серпня 2018
Інциденти
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Трагедія сталася у Кирилівці / фото kirillovka.ks.ua

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.

24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.

Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.

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Теги: #Кирилівка