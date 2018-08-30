Трагедія на українському курорті: знайдено тіло хлопчика, який потонув 24 серпня під час шторму
11:07, 30 серпня 2018Інциденти
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Тіло хлопчика було знайдено на березі острова Бірючого.
Трагедія сталася у Кирилівці / фото kirillovka.ks.ua
У Запорізькій області рятувальники знайшли тіло 8-річної дитини, яка зникла під час купання в морі 24 серпня.
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Запорізькій області.
24 серпня у курортному селищі Кирилівка 8-річний хлопчик разом зі своїм братом у шторм пішов купатися. Через деякий час на берег вийшов лише один із братів, 8-річний хлопчик зник у воді.
Вчора ввечері, 29 серпня, на березі острова Бірючого, на відстані приблизно 7 км у бік Генічеська, тіло хлопчика було знайдено й відправлено на експертизу.
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