У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв - ЗМІ (відео)
08:33, 06 вересня 2018Інциденти
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Інцидент з представниками ЛГБТ стався 6 вересня вранці.
Підлітки вели себе неадекватно / Скріншот
У Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.
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Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook.
"Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео.
Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення.
"Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.
УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!
Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві судитимуть трьох підлітків, які зґвалтували і втопили гомосексуала.
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