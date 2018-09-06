У центрі Києва натовп підлітків напав на геїв - ЗМІ (відео)

Інцидент з представниками ЛГБТ стався 6 вересня вранці.

У Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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Про це вранці 6 вересня повідомили на сторінці "Інформатор Київ" у Facebook.

"Хлопцю порізали в правий бік. Зараз приїхало чотири патрульні наряди. На підлітків одягли наручники, вони поводяться агресивно. Тут також є дівчата", - розповів автор відео.

Постраждалого відвели у машину "швидкої", а його приятелі залишилися давати свідчення.

"Вони нас спровокували", - стверджують підлітки.

УВАГА! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві судитимуть трьох підлітків, які зґвалтували і втопили гомосексуала.