У Києві банда підлітків викрала двох неповнолітніх дівчат – ЗМІ

Дівчат силою заштовхали в машину і вивезли в невідомому напрямку.

В Оболонському районі столиці увечері 6 вересня викрали двох неповнолітніх дівчат.

Як повідомляє "Страна", посилаючись на джерела МВС, інцидент стався на вулиці Мате Залки, біля будинку №1/12.

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Свідком подій став випадковий перехожий. За його словами, кілька підлітків в чорних масках насильно заштовхали двох школярок (судячи за їх юним віком) у автомобіль Audi з держномером АІ 5511НВ. Дівчат вивезли в невідомому напрямку.

Жертви кликали на допомогу і відбивалися від викрадачів, але все сталося настільки швидко, що ніхто не встиг їм допомогти, хоч на вулиці було досить людно.

Свідок тут же повідомив про подію в поліцію. У Києві оголошено план "Перехоплення" - відомості про викрадення передані всім постам. Вже встановлено господаря автомобіля і розшукується саме авто з викраденими дівчатами.

Поліція завела справу за ст. 146 КК України - Викрадення людини.

Напередодні повідомлялось, що у Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.