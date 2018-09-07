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У Києві банда підлітків викрала двох неповнолітніх дівчат – ЗМІ

09:00, 07 вересня 2018
Інциденти
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Поліція шукає викрадених у Києві дівчат / фото УНІАН

Як повідомляє "Страна", посилаючись на джерела МВС, інцидент стався на вулиці Мате Залки, біля будинку №1/12.

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Свідком подій став випадковий перехожий. За його словами, кілька підлітків в чорних масках насильно заштовхали двох школярок (судячи за їх юним віком) у автомобіль Audi з держномером АІ 5511НВ. Дівчат вивезли в невідомому напрямку.

Жертви кликали на допомогу і відбивалися від викрадачів, але все сталося настільки швидко, що ніхто не встиг їм допомогти, хоч на вулиці було досить людно.

Свідок тут же повідомив про подію в поліцію. У Києві оголошено план "Перехоплення" - відомості про викрадення передані всім постам. Вже встановлено господаря автомобіля і розшукується саме авто з викраденими дівчатами.

Поліція завела справу за ст. 146 КК України - Викрадення людини.

Напередодні повідомлялось, що у Києві на Хрещатику натовп підлітків напав на представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

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Теги: #поліція#Киев