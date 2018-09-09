Навряд чи «мажор»: поліція затримала винуватця смертельної ДТП в Одесі
В Одесі затримали водія BMW, який зіткнувся з іншим авто та збив пішоходів, унаслідок чого двоє людей загинули та ще п'ятеро постраждали.
Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, 27-річний водій виявився гонщиком.
За даними ГУНП, водій автомобіля BMW виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора і зіткнувся з автомобілем Skoda. Після зіткнення машини відкинуло за межі проїжджої частини на тротуар, де знаходилися в цей час пішоходи.
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«Навряд чи «мажор», просто вирішив, швидше за все, встигнути проскочити», — сказала Сарган.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Тривають заходи щодо проведення правоохоронцями неупередженого та об’єктивного розслідування обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Вирішується питання про обрання винуватцю запобіжного заходу.
8 вересня на Фонтанській дорозі в Одесі автомобіль BMW зіткнувся з іншою машиною та вилетів на тротуар, збивши пішоходів.
У результаті ДТП четверо осіб були травмовані, серед яких і 31-річна пасажирка автомобіля «BMW», двоє перехожих загинули. Їх особи встановлено. Ними виявилися одеситка, 1962 року народження та 52-річний чоловік.
Щодо третьої особи, яка нібито померла в кареті швидкої допомоги, інформація не підтвердилася. Наразі вказаний чоловік перебуває в реанімаційному відділенні однієї з лікарень міста.
Радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк розповів, що, за попередніми даними, водій BMW не впорався з керуванням.
За даними платформи для роботи з відкритими даними Opendatabot, більшість ДТП в Україні стаються через перевищення швидкості.
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У липні Верховна Рада підтримала за основу законопроект, який пропонує запровадити покарання у вигляді позбавлення волі на 8-10 років у випадку, якщо водій у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП.
У листопаді 2017 року МВС України пропонувало посилити кримінальну відповідальність для водіїв транспортних засобів, які скоїли ДТП у нетверезому стані, внаслідок чого були травмовані або загинули люди.