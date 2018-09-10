У жахливій ДТП в Одесі загинув "дивовижний" лікар, який рятував важкохворих

Лікар Сергій Камінський жив неподалік від місця аварії. Колеги поки не знають, звідки він йшов.

Загиблого в масштабному ДТП в Одесі лікаря-масажиста Сергія Камінського, який займався реабілітацією важкохворих, декілька годин вважали таким, що вижив. Його сплутали із невідомим чоловіком, за життя якого борються хірурги.

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"Мені серед ночі зателефонували, сказавши, що Сергій Камінський потрапив в аварію, але живий і йому потрібна кров. Ми були впевнені, що той невідомий, що вижив, це він. Але коли я зателефонувала дізнатися про його стан у лікарню і назвала його прізвище, мені відповіли, що це не він, наш Сергій загинув відразу", — розповіла виданню «Обозреватель» в.о. головного лікаря поліклініки №20 Одеси Зінаїда Телятникова.

Сергій Камінський жив неподалік від місця аварії. Колеги поки не знають, звідки він йшов.

"Він двадцять років пропрацював у нас у поліклініці. Сергій доглядав найважчих хворих. Він ходив на виклики до них додому, був дивовижною людиною, бо знаходив спільну мову і підхід до найважчих пацієнтів, які лежали після інсультів, аварій. Він багато років доглядав одного пацієнта, колишнього прокурора, у якого після аварії були переламані шийні хребці. Йому не важко було за один день сходити на виклики в різні кінці міста, адже він знав, що потрібен своїм пацієнтам. Це велика втрата, не можемо отямитися", — з гіркотою каже Телятникова.

У Сергія Камінського залишилася сім'я — дружина і дорослий син, а також батько. Сергій був віруючою людиною, належав до церкви Свідків Єгови.