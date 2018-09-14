У Польщі трагічно загинув 28-річний українець

Українець загинув на будівництві, впавши з висоти 15-го поверху.

У п'ятницю, 14 вересня, в місті Лодзь (Польща) на будівництві житлового комплексу загинув українець. 28-річний чоловік впав з висоти 15-го поверху.

Про це повідомляє Dziennik Lodzki.

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Представник поліцейського управління міста Анета Соберай розповіла, що НП сталася вранці на перехресті вулиць Кілінського і Пілсудського.

Очевидці викликали карету швидкої допомоги до місця інциденту. Однак, медики допомогти не змогли - коли вони прибули, українець вже був мертвий.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом іномарка влетіла у зупинку: одна жінка загинула, ще дві - травмовані.