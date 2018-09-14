Масове отруєння в Дніпрі: збільшилася кількість постраждалих школярів (відео)
19:28, 14 вересня 2018Інциденти
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Точну причину хвороби обіцяли оприлюднити після лабораторних досліджень.
У Дніпрі збільшилася кількість школярів, госпіталізованих через невідому хворобу
Зараз у лікарні вже 22 дитини. Їхній стан важкий. Два дні тому в одній зі шкіл захворіли відразу кілька десятків учнів.
У всіх були розлади травлення, нудота і температура. Лікарі назвали попередній діагноз: гостра кишкова інфекція.
Харчування в школі забезпечує приватна компанія. Втім, перевіряють не тільки їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки їв шкільну їжу, не всі захворіли.
Але точну причину хвороби обіцяли оприлюднити після лабораторних досліджень.
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