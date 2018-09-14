Масове отруєння в Дніпрі: збільшилася кількість постраждалих школярів (відео)

Точну причину хвороби обіцяли оприлюднити після лабораторних досліджень.

Зараз у лікарні вже 22 дитини. Їхній стан важкий. Два дні тому в одній зі шкіл захворіли відразу кілька десятків учнів.

У всіх були розлади травлення, нудота і температура. Лікарі назвали попередній діагноз: гостра кишкова інфекція.

Харчування в школі забезпечує приватна компанія. Втім, перевіряють не тільки їдальню, адже не всі хворі там харчувалися. А серед тих, хто таки їв шкільну їжу, не всі захворіли.

Але точну причину хвороби обіцяли оприлюднити після лабораторних досліджень.