На Одещині у чоловіка вилучили три міномети (фото)

Також виявлені приладдя для самостійного спорядження бойових патронів, за допомогою якого чоловік відливав кулі та начиняв їх зарядом.

Сьогодні у Біляївському районі Одеської області правоохоронці вилучили у чоловіка арсенал зброї та боєприпасів, у тому числі три міномети.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполиции в Одеській області, правоохоронці провели санкціоновані обшуки в двох дачних будинках місцевого жителя.

У першій будинку були виявлені три міномети, дві гвинтівки, три револьвери системи "Наган", автомат ППС часів Другої світової війни, 84 бойових патронів калібру 7,62 мм, 458 гільз та 458 куль. Також у чоловіка виявлено приладдя для самостійного спорядження бойових патронів, за допомогою якого він відливав кулі і начинял їх зарядом.

У другому будинку виявлено 5 снарядів часів Другої світової війни, 25 патронів калібру 7,62 мм та залишки вибухової речовини.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.