У Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України (фото, відео)
У Ленінградській області Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України, ще одного госпіталізовано.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.
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"Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 громадян України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу", - зазначила вона.
Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 гр.України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 15, 2018
За даними російських правоохоронців, аварія сталася у ніч на суботу, 15 вересня. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами (Закарпатська область) зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Загинув водій і троє пасажирів: 49-річний чоловік та дві молоді жінки. Ще один пасажир - 20-річний хлопець - вижив, він отримав травми і перебуває в лікарні.