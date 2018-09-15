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У Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України (фото, відео)

16:10, 15 вересня 2018
Інциденти
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У Ленінградській області Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України, ще одного госпіталізовано.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

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"Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 громадян України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу", - зазначила вона.

За даними російських правоохоронців, аварія сталася у ніч на суботу, 15 вересня. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами (Закарпатська область) зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Загинув водій і троє пасажирів: 49-річний чоловік та дві молоді жінки. Ще один пасажир - 20-річний хлопець - вижив, він отримав травми і перебуває в лікарні.

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Теги: #ДТП в Росії#українці в ДТП