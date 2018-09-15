У Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України (фото, відео)

Ще одного постраждалого в автоаварії українця з госпіталізовано.

У Ленінградській області Росії внаслідок ДТП загинули четверо громадян України, ще одного госпіталізовано.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила у Twitter.

Читайте такожУ Польщі зіткнулися два українські автомобілі, 19-річна дівчина загинула (фото)

"Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 громадян України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу", - зазначила вона.

Внаслідок ДТП в Ленінградській обл. (РФ) загинуло 4 гр.України, 1 - госпіталізований. Співчуття рідним. Консули надають всебічну допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 15, 2018

За даними російських правоохоронців, аварія сталася у ніч на суботу, 15 вересня. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими номерами (Закарпатська область) зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Загинув водій і троє пасажирів: 49-річний чоловік та дві молоді жінки. Ще один пасажир - 20-річний хлопець - вижив, він отримав травми і перебуває в лікарні.