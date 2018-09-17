На Київщині затримали банду рекетирів, яка вибивала неіснуючі борги (фотогалерея, відео)

До складу банди входили переважно колишні спортсмени і особи, в минулому засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

На Київщині правоохоронці затримали сімох учасників банди, які під прикриттям очільника однієї із селищних рад Київської області займалися розбоями та вимаганням неіснуючих боргів.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції України, до складу зазначеного угруповання входили переважно колишні спортсмени і особи, в минулому засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Правоохоронці встановили причетність злочинної групи до нанесення тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї військовослужбовцям Національної гвардії України наприкінці 2017 року у місті Буча Київської області.

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Крім того, члени угруповання погрожували, а згодом нанесли тілесні ушкодження голові громадської організації «Спілка воїнів-учасників АТО селища Гостомель». Він відкрито заявляв про зловживання місцевого керівництва у сфері виділення земельних ділянок та прикриття цих оборудок працівниками правоохоронних органів.

Як встановили в поліції, організував злочинне угруповання голова однієї із селищних рад Київщини заради «силової підтримки» у вирішення власних посадових та бізнесових питань. Його найближчим «соратником» та лідером злочинної групи був 37-річний раніше судимий житель Київської області.

«Авторитет у кримінальному середовищі та силову допомогу, у разі потреби, банді забезпечував так званий «смотрящий» у місті Ірпінь. Безпосередні виконавці злочинів – жителі Київщини, віком від 25 до 46 років, з цілим «багажем» скоєних правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також встановили факт вимагання учасниками злочинного угруповання 58 тисяч гривень у чоловіка за нібито невиконані ремонтні роботи. Зловмисники погрожували йому фізичною розправою у разі відмови.

Крім того, зловмисники підозрюються у вимаганні 50 тисяч доларів з погрозою розправи у жительки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю. Щоб остаточно залякати жінку, рекетиривідібрали у неї золоті прикраси, гроші та побутову техніку.

Правоохоронці затримали сімох учасників злочинної організації, зокрема, і лідера.

Проведено 34 обшуки за місцем проживання учасників злочинного угрупування та у службовому кабінеті викритого голови селищної ради. У зловмисників вилучено чималу кількість зброї, набоїв, мобільні телефони, готівку в іноземній валюті, а також автомобілі еліт-класу.

Відео: Національна поліція України

Поліцією розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення членами злочинного угруповання, яке діяло на території Києва та Київської області, злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Затриманим готується оголошення підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.4 ст.189 (Вимагання) КК України. До суду подано клопотання про обрання учасникам бандформування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Хмельницькому співробітники СБУ знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей у громадян. "До складу банди входило четверо мешканців обласного центру, один з яких був раніше судимий за скоєння тяжких злочинів. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у громадян", - повідомили в СБУ.