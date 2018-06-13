У Хмельницькому знешкодили банду рекетирів, які погрожували розправою за неіснуючі борги

У разі несплати грошей рекетири погрожували людям фізичною розправою.

У Хмельницькому співробітники СБУ знешкодили організоване злочинне угруповання, яке займалося вимаганням грошей у громадян.

Як повідомляє прес-центр Службі безпеки України, операція проводилася спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

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"До складу банди входило четверо мешканців обласного центру, один з яких був раніше судимий за скоєння тяжких злочинів. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, "вибивали" неіснуючі борги у громадян", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що оперативники задокументували факт вимагання від місцевого жителя трьох тисяч доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували фізичною розправою.

"Учасників угруповання затримали на одній з вулиць Хмельницького під час одержання чергового "траншу" у розмірі десяти тисяч гривень. Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронці виявили дві гранати РГД", - додали правоохоронці.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.