Оболонський райсуд Києва "замінували" під час дебатів у справі Януковича (фото)

У засіданні Оболонського райсуду Києва з розгляду справи про держзраду Януковича оголошено перерву до 14:00.

До Оболонського райсуду Києва, де тривають дебати у справі про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради, надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Він також оголосив перерву у засіданні до 14.00.

Наразі працівники та відвідувачі суду залишили будівлю.

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Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

16 серпня 2018 року на судових дебатах прокурори попросили призначити Януковичу покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

13 вересня на судових дебатах державний адвокат Юрій Рябовол заявив, що слідство не довело провину екс-президента і попросив суд виправдати його.