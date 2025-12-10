Пропонується денонсувати Вашингтонський договір про створення Альянсу від 1949 року.

Томас Массі, член Палати представників США (нижня палата Конгресу) від Республіканської партії, представив проєкт законодавчого акту про вихід Сполучних Штатів з Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це конгресмен повідомив у мережі X.

"НАТО – це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використати ці кошти на оборону нашої країни, не соціалістичних країн", - відзначив Массі.

З цією метою конгресмен запропонував розглянути його законопроєкт, аби припинити членство Сполучених Штатів в Альянсі.

Відео дня

У його проєкті закону передбачається денонсація Північноатлантичного договору (Вашингтонського договору про створення Альянсу від 1949 року).

У тексті сказано, що НАТО було покликане врівноважувати політичну й військову міць СРСР у Східній Європі, але Радянський Союз розпався у 1991 році.

США і НАТО

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп своєю політикою доводить, що Америка більше не є надійним союзником і гарантом безпеки для європейських країн.

За даними видання Politico, в Європі готуються до сценарію, за якого 5 стаття Вашингтонського договору про НАТО, яка передбачає колективний захист в разі нападу на одного з членів з боку третьої сторони, не працюватиме через позицію США. Також в Європі думають про побудову власного захисту на випадок повного відходу США від європейських справ.

Президент США Дональд Трамп також нещодавно заявив, що вже давно було розуміння того, що Україна не стане членом Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: