Біля Ради сталися сутички між правоохоронцями та активістами

Активісти почали кидати петарди, постраждав щонайменше один поліцейський.

На площі Конситуції біля Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та учасниками акції на захист прав іноземних добровольців.

Як передає кореспондент УНІАН, сутички почалися після того, як деякі учасники акції в одязі з символікою партії “Національний корпус” намагалися прорватися через кордон поліції.

Правоохоронці не пускали активістів. Це обурило інших учасників, які стояли поруч, і в результаті розпочалась бійка, під час якої мітингувальники кидали петарди.

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Внаслідок сутички постраждав щонайменше один правоохоронець - кореспондент УНІАН став свідком того, як поліцейському перебинтовували травмовану ногу.

Сутичка тривала не більше хвилини, а наразі ситуація на акції вже спокійна.

Підступи до будівлі Верховної Ради посилено охороняються.

Як повідомляв УНІАН, зранку біля Верховної Ради України близько 500 активістів партії “Національний корпус”, громадської організації “Національні дружини”, ВО “Свобода” та “Карпатської січі” вимагають ухвалити закон щодо захисту прав іноземних добровольців.