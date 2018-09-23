У Тернополі в торговому центрі на школяра впав балон з газом (відео)

Хлопчик отримав важкі травми руки.

В одному з торгово-розважальних центрів Тернополя на дитину впав газовий балон. Важкий і об'ємний предмет скалічив хлопчикові руку, йдеться в сюжеті ТСН.

"Три дні дитина не могла спати. Ми заснули тільки на четверту добу. Болі були настільки сильні, дитина настільки сильно була виснажена", - розповіла мама постраждалого Олена Ментух. Лікар-травматолог каже, що ліва рука Колі ніби потрапила під великий прес – хлопчика зламані чотири кістки. Тиждень він повинен провести у лікарні, ще місяць — у гіпсі.

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Спочатку веселий день народження однокласниці Коля запам'ятає надовго. У них був квест, розповідає хлопчик, діти грали під наглядом аніматорів у коридорі біля піцерії. "Я показав, де ми сховали кульки, це було недалеко від балонів. Я йшов і зачепив цей балон. Я його почав ловити і він мені впав на руку", - пояснив постраждалий Микола Ментух.

Тато хлопчика зі знімальною групою ТСН спрямовується на інспекцію закладу, де отримав травму його син. Коля був на дитячому святі без батьків. Тепер вони хочуть зрозуміти, як все сталося. Протягом двох днів до цих зйомок чоловік самостійно робив фото і відеофіксацію балонів. "Відкритий доступ до балонів, у приміщення, так само, як вчора", - показує він запису. Зате в день появи журналістів прохід в коридор закритий металевими жалюзі. Охоронці пояснили, що це службове приміщення.

Юрист закладу всю провину покладає на батьків. "Я не знаю, з чим балони. Просто відповідальність за малолітніх дітей, за їх час, як вони і де проводять несуть батьки", - каже Ірина Копистицька. Заступник керівника Тернопільського міського відділу управління ДСНС України Володимир Солотвинський переконує, що в балонах, найімовірніше, був газ, який не підтримує горіння – вуглекислотний.

Інші фахівці з техніки безпеки звертають увагу, що балони стоять вертикально і вони не закріплені. "Вони повинні бути або вертикально і в якихось місцях, або горизонтально, але теж на піддонах", - розповів головний спеціаліст з охорони праці Тернопільської міськради Олександр Деркач. Батько потерпілого хлопчика збирається довести провину торгово-розважального центру в суді і вже звернувся в поліцію, де почали розслідування.