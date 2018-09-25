В Києві призупинено рух на "червоній" гілці метро - ЗМІ
08:57, 25 вересня 2018Інциденти
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На станції київського метро "Святошин" впала людина, її стан наразі невідомий.
Деталі інциденту наразі з'ясовуються / фото УНІАН
В Києві рух поїздів на червоній гілці метрополітену призупинений.
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Про це повідомляє кореспондент ТСН. На станції київського метро "Святошин" на колію впала людина. Наразі про стан пасажира наразі нічого невідомо.
Раніше повідомлялося, що у Києві на станції метро знайшли труп.
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