На Полтавщині маршрутка зіткнулася з молоковозом: одна людина загинула, ще шестеро – госпіталізовані

Загибла та постраждалі – жителі міста Суми та Сумської області. Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автомобільної аварії.

У Полтавській області внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ-Суми» з молоковозом загинула жінка, ще шестеро осіб госпіталізовані.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, аварія сталася 24 вересня близько 15:00 на 157-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу міста Пирятин.

Встановлено, що зіткнулися автомобіль «МАЗ» (молоковоз) під керуванням 55-річного жителя Пирятинського району та «Мерседес Спрінтер», за кермом якого перебував 35-річний житель Сумщини.

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Унаслідок ДТП 46-річна пасажир маршрутки, жителька м. Суми, від отриманих травм померла в лікарні. Водій мікроавтобуса та ще п’ятеро пасажирів – 36-річний та 44-річний чоловіки, дві 37-річні жінки та 20-річна дівчина отримали травми та перебувають у медзакладі. Усі вони – жителі міста Суми та Сумської області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини та причини автомобільної аварії.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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