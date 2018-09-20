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Під Запоріжжям легковик зіткнувся з мікроавтобусом: загинули чотири людини, двоє госпіталізовані (фото)

12:09, 20 вересня 2018
Інциденти
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Медики діагностували у постраждалих травми різного ступеня тяжкості / фото: ДСНС

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області, аварія сталася сьогодні вранці на трасі М-18 «Харків-Сімферополь» поблизу с. Тракторне Михайлівського району внаслідок зіткнення легкового автомобіля Lanos і мікроавтобуса Mercedes VITO.

фото: ДСНС

Відзначається, що на місці події загинули водій і троє пасажирів легковика. 37-річного водія та 31-річну пасажирку мікроавтобуса госпіталізували в Михайлівську районну лікарню. Медики діагностували у постраждалих травми різного ступеня тяжкості.

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Транспортні засоби зазнали сильних механічних пошкоджень. Від удару Lanos відлетів на узбіччя, а мікроавтобус відкинуло на кілька метрів. Рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих із автомобілів.

На даний момент всі обставини ДТП і особи загиблих людей встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася масштабна аварія з 5 автомобілями.

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Теги: #ДТП