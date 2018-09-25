На Херсонщині батько побив трьох своїх дітей до переломів і струсу мозку (відео)

Зараз малюки з мамою знаходяться в дитячій обласній лікарні.

Зараз малюки з мамою знаходяться в дитячій обласній лікарні. За словами правоохоронців, після скоєного 29-річний чоловік спочатку втік, а потім сам прийшов до райвідділу і розповів, що накоїв.

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Як йдеться у сюжеті ТСН, чоловік каже, що просто покарав неслухняних малих за поламані іграшки і безлад у хаті. А звідки взялися забої і переломи - не знає.

4-річний Валік з мамою і братиками у лікарні, каже, що його побив тато.

За словами лікарів, на кінцівках дітей виявлені ссадини і синці, у 3- річної дитини - перелом ключиці.

Що сталося розповідає мама - того вечора гостювали у сусідів, але постійно навідувалися до дітей. Коли черговий раз мати прийшла подивитися до дітей, то знайшла їх побитими.

Сам чоловік запевняє, що вдарив один раз старшого сина за непослух.

У поліції кажуть, що родина переїхала на Херсонщину півроку тому з Миколаївщини, Живуть бідно, але не пиячать. Заробляє у родині тільки батько - працює розноробочим у місцевий агрофірмі.

Мати дітей каже, що до чоловіка не повернеться і не пробачить, але жити їй ніде, хіба що лікарі дозволять трохи пожити у лікарні.