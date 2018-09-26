Пожежа в одеському санаторії: свідки заявляють про підпал

Вогнем було охоплено 200 квадратних метрів даху дерев'яного двоповерхового будинку.

У курортній зоні Одеси горів санаторій «Червоні зорі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, повідомлення про те, що в районі 9-ї станції Великого Фонтану - пожежа, надійшло в службу порятунку «101» вчора, 25 вересня, о 21.35.

Прибувши на місце виклику рятувальники побачили, що на вул. Бернандацци горить двоповерхова будівля на території не діючого зараз санаторію «Червоні зорі».

«Рятувальники прибули через 12 хвилин після виклику... Відкритим полум'ям горів дах дерев'яного двоповерхового будинку по всій його площі. Було проведено оперативне розгортання пожежно-рятувальних підрозділів та забезпечено гасіння вогню», - йдеться в повідомленні.

О 22.13 пожежу вдалося локалізувати і приблизно о 3.00 26 вересня ліквідувати на площі 200 кв. м.

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Зазначається, що гасіння пожежі ускладнювалося тим, що будівля стара, виготовлена з дерева, а дах оброблений легкозаймистим матеріалом.

До ліквідації пожежі залучалися 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки і 35 чоловік особового складу. Причина загоряння встановлюється.

За словами очевидців, причиною пожежі є підпал. Люди стверджують, що бачили, як до місця НП під'їжджав автомобіль з кількома невідомими, які нібито підходили до будівлі, потім швидко поїхали, після чого почалася пожежа.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Одеська міська рада схвалила передачу земель санаторію «Червоні зорі», розташованого в курортній зоні, в приватну власність під забудову. Зокрема, згідно з рішенням, проект землеустрою «Червоних зорь», розташованих на Великому Фонтані, розробить компанія «Будлайф Інвест».

Згідно із затвердженим проектом, територія призначена для «експлуатації й обслуговування нежитлових будівель санаторію з приміщеннями торговельного призначення та громадського харчування».

Ряд депутатів різних фракцій виступили проти передачі землі. Зокрема, пропонувалося на прохання городян створити на території «Червоних зорь» меморіал - історико-культурний заповідник, оскільки на кладовищі (було на місці «Червоних зорь») збереглося давнє поховання знаменитого архітектора Юрія Дмитренка (1858 - 1918 рр.).