10 грудня Cyberpunk 2077 виповнилося 5 років.

10 грудня Cyberpunk 2077 відзначила п'ятиріччя, і CD Projekt RED виклала спеціальне відео з подяками тим, хто всі ці роки залишався в Найт-Сіті.

Розробники зібрали в одному місці всіх ключових персонажів, яких Ві зустрічав на своєму шляху, і змонтували це під кавер Never Fade Away - пісню, що звучить у фіналі гри.

Уважні глядачі відразу помітили приховане послання, CDPR люблять такі штуки, і тут теж залишили маленький привіт. Плюс у ролику миготять нові кадри, де Ві та Джекі сидять у барі.

За п'ять років Cyberpunk 2077 розійшовся накладом понад 35 мільйонів копій, що робить гру одним із найуспішніших проєктів студії. Зараз CD Projekt RED уже зайнята сиквелом, він поки що на стадії препродакшену.

Нагадаємо, у травні розробники випустили майже такий самий ностальгічний трейлер, присвячений 10-річчю "Відьмака 3".

Раніше ми розповідали, що Кіану Рівз поділився, що хотів би повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2, і у творця оригінальної настільної гри Майка Пондсміта є кілька ідей, як це реалізувати.

