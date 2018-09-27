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Трамвайний дрифт: у Києві біля вокзалу зіткнулися два швидкісних трамваї (фото)

21:36, 27 вересня 2018
Інциденти
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Поблизу вокзалу у Києві швидкісний трамвай з'їхав з рейок / фото dtp.kiev.ua

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Як повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua, один з трамваїв з'їхав з рейок, внаслідок чого в'їхав у бік "колеги", що рухався у напрямку Борщагівки.

"Дрифт трамвая в Києві на Жилянській: за площею Перемоги патріотичний "дідок" послизнувся і дрифтонув трошки в колегу, який проривався на Борщагівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок ДТП немає.

У той же час, повідомляється, що подібні ДТП сталися сьогодні й у інших районах столиці. Так, на площі Шевченка зійшов з рейок трамвай №19, а на Героїв Дніпра такаж ситуація сталася з трамваєм №16. В обох випадках без постраждалих, повдомляє "Київ оперативний".

Трамвай № 19 зійшов з рейок в районі площі Шевченка / фото Facebook

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в Харкові відбувся черговий трамвайний дрифт - трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з мікроавтобусом.

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Теги: #Київ#ДТП#трамвай