Трамвайний дрифт: у Києві біля вокзалу зіткнулися два швидкісних трамваї (фото)

Постраждалих внаслідок ДТП немає.

У Києві в районі станції метро "Вокзальна" на вулиці Жилянській зіткнулися два швидкісних трамваї.

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Як повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua, один з трамваїв з'їхав з рейок, внаслідок чого в'їхав у бік "колеги", що рухався у напрямку Борщагівки.

"Дрифт трамвая в Києві на Жилянській: за площею Перемоги патріотичний "дідок" послизнувся і дрифтонув трошки в колегу, який проривався на Борщагівку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих внаслідок ДТП немає.

У той же час, повідомляється, що подібні ДТП сталися сьогодні й у інших районах столиці. Так, на площі Шевченка зійшов з рейок трамвай №19, а на Героїв Дніпра такаж ситуація сталася з трамваєм №16. В обох випадках без постраждалих, повдомляє "Київ оперативний".

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в Харкові відбувся черговий трамвайний дрифт - трамвай зійшов з рейок і зіткнувся з мікроавтобусом.