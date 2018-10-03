У Києві загорівся готель - ЗМІ (фото)
09:32, 03 жовтня 2018Інциденти
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Інформації про постраждалих немає.
У Києві на Окружній загорівся готель / фото dtp.kiev.ua
На Окружній дорозі у Києві горить готель "Тиса".
Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
На місці присутні працівники Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Причина пожежі наразі не відома. Інформації про постраждалих немає.
Зазначається, що цей готель горить вже не вперше.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на у курортному селищі Львівщині згорів готель, постраждала іноземна туристка.
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