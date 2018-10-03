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У Києві загорівся готель - ЗМІ (фото)

09:32, 03 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві на Окружній загорівся готель / фото dtp.kiev.ua

Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці присутні працівники Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Причина пожежі наразі не відома. Інформації про постраждалих немає.

Зазначається, що цей готель горить вже не вперше.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на у курортному селищі Львівщині згорів готель, постраждала іноземна туристка.

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Теги: #Київ#пожежа