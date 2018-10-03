У Києві загорівся готель - ЗМІ (фото)

Інформації про постраждалих немає.

На Окружній дорозі у Києві горить готель "Тиса".

Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці присутні працівники Держслужби з питань надзвичайних ситуацій. Причина пожежі наразі не відома. Інформації про постраждалих немає.

Зазначається, що цей готель горить вже не вперше.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня на у курортному селищі Львівщині згорів готель, постраждала іноземна туристка.