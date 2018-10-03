У Сумах затримали 30 молодиків, які порізали колеса маршруток на Київ (фото, відео)

Власники автобусів говорять про спробу рейдерського захоплення бізнесу.

У Сумах співробітники поліції затримали 30 молодиків, які минулої ночі порізали колеса в маршрутних таксі служб-перевізників.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Сумській області, інформація про те, що в центрі міста неподалік від будівлі компанії «Укртелеком» невідомі в балаклавах ріжуть колеса транспортних засобів маршрутних таксі, надійшла до чергової частини поліції сьогодні, 3 жовтня, близько 03.00.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та патрульні поліцейські.

«Інформація підтвердилась. Вжитими заходами поліцейські оперативно блокували 30 молодиків і доставили їх до Сумського відділу поліції. Наразі з ними працюють слідчі», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, зловмисники пошкодили 15 транспортних засобів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Проводяться подальші слідчі дії.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, у Сумах півтора десятка автобусів через дії злочинців не змогли виїхати до Києва. Правоохоронці нарахували на колесах автомобілів 60 порізів. В одного автобусу було розбите скло. Власники маршруток говорять про рейдерське захоплення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН 1 жовтня, в Суворовському районі Одеси поліція виявила 25 озброєних чоловіків, які одночасно оселилися в одному з бюджетних готелів. Правоохоронці з`ясували, що молодики виявились "тітушками", що прибули до Одеси із завданням щодо переділу бізнесу.