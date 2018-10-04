"Фекальний" напад у Миколаївській міськраді: постраждалий депутат звинуватив у всьому мера

Депутат заявив, що йому було відомо про те, що планувалися провокації. Він попередив правоохоронців, однак поліція вчасно не відреагувала.

Депутат Миколаївської міської ради від фракції «Наш край» Владислав Єнтін, якого сьогодні під час сесії невідомі облили фекаліями, звинуватив у цьому мера міста Олександра Сенкевича.

Про це передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, після перерви в засіданні, який оголосили через інцидент, Єнтін з трибуни заявив, що йому було відомо про те, що планувалися провокації. На його думку, за ними стоять Сенкевич і його фракція «Самопоміч».

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«Мені повідомили про підготовку провокацій, я попередив правоохоронні органи, однак поліція вчасно не відреагувала ... За цим стоїть особисто мер і його фракція «Самопоміч», - заявив Єнтін і закликав колег бойкотувати засідання сесії.

Фракція «БПП», член якої Олена Кисельова також постраждала під час інциденту, вирішила покинути засідання.

Загалом депутати негативно висловилися про те, що сталося, закликали посилити доступ до сесійної зали і перенести засідання сесії на інший день.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішнього засідання позачергової сесії Миколаївської міської ради в зал увірвалися кілька молодих людей, які облили фекаліями трьох депутатів, зокрема, Владислава Єнтіна і Олену Кисельову.