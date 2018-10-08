У Києві військовий з травмата поранив двох відвідувачів кафе
Військова прокуратура Центрального регіону розслідує конфлікт зі стріляниною з участю майора Збройних Сил України в кафе l'kafa Cafe, що знаходиться на вулиці Гришка, 8в, 6 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.
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"Встановлено, що 6 жовтня вказаний військовослужбовець відпочивав у кафе в Дарницькому районі столиці, разом з двома іншими офіцерами. Близько 04:00 під час конфлікту і бійки з групою цивільних осіб майор ЗСУ застосував проти останніх травматичну зброю, а саме зареєстрований особистий пістолет травматичної дії "Форт-12", в результаті чого травмовано двоє цивільних", - сказано в ньому.
Відзначається, що стріляв затриманий офіцер, а в суд передано клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
Стан здоров'я травмованих задовільний, госпіталізації вони не потребували.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі ударом ножем у серце був убитий прокурор. Поліція вважає, що вбивство сталося через конфлікт на побутовому ґрунті, підозрюваний затриманий.