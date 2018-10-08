На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії з вибухівкою
Сьогодні під час оперативно-профілактичних заходів підрозділ Національної гвардії з контрдиверсійної боротьби зі складу Об'єднаних сил запобіг диверсійному акту у Донецькій області.
Як повідомили у прес-службі Нацгвардії, правоохоронці виявили вибуховий пристрій в селі Новоселівка друга.
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Згідно з інформацією, небезпечну знахідку помітили під час обстеження однієї із будівель.
"Пристрій нацгвардійці знайшли в підвалі будинку. Зловмисники приєднали вибухівку до електовимикача кімнати будинку з написом "світло", - йдеться в повідомленні.
Так, за задумом зловмисників, вимикач освітлення мав замкнути електричну мережу та підірвати фугас.
Правоохоронці повідомили про знешкодження вибухового пристрою.
Раніше Міноборони опублікувало карту замінованих територій Донбасу.