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На Донеччині нацгвардійці запобігли диверсії з вибухівкою

20:55, 08 жовтня 2018
Інциденти
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Підрозділ НГУ попередив диверсійний акт у Донецькій області / kremenchug.pl.ua

Сьогодні під час оперативно-профілактичних заходів підрозділ Національної гвардії з контрдиверсійної боротьби зі складу Об'єднаних сил запобіг диверсійному акту у Донецькій області.

Як повідомили у прес-службі Нацгвардії, правоохоронці виявили вибуховий пристрій в селі Новоселівка друга.

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Згідно з інформацією, небезпечну знахідку помітили під час обстеження однієї із будівель.

"Пристрій нацгвардійці знайшли в підвалі будинку. Зловмисники приєднали вибухівку до електовимикача кімнати будинку з написом "світло", - йдеться в повідомленні.

Так, за задумом зловмисників, вимикач освітлення мав замкнути електричну мережу та підірвати фугас.

Правоохоронці повідомили про знешкодження вибухового пристрою.

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Теги: #Донеччина#вибухівка#Нацгвардія#НГУ