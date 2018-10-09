На Вінниччині військового вбило струмом на залізничній колії

Правоохоронці розслідують смерть військовослужбовця як умисне вбивство.

Сьогодні, 8 жовтня, у місті Козятин у Вінницькій області військовослужбовця Збройних сил України вбило струмом на залізничній колії.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

"Військова прокуратура взяла під контроль випадок загибелі солдата Збройних сил України, водія 1 відділення 2 гірничо-штурмового взводу однієї з військових частин, яка дислокується в Івано-Франківській області. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, 8 жовтня близько 11:45 ешелон однієї з військових частин окремої гірничо-штурмової бригади ОК "Захід" ЗСУ зупинився на залізничних коліях станції вокзалу в Козятині.

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"Під час перевірки кріплення автомобільної техніки на платформах, солдат, військовослужбовець військової служби за контрактом даної військової частини, 1992 р.н., отримав тілесні ушкодження несумісні з життям, внаслідок чого загинув на місці події. Причина загибелі військовослужбовця - удар струмом напругою понад 27 тис. В., що проходить по кабельній лінії", - поінформували в прокуратурі.

"Зараз ухвалюється рішення про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України ("Умисне вбивство"). Вирішується питання про передачу матеріалів кримінального провадження для здійснення процесуального керівництва у військову прокуратуру Вінницького гарнізону", - додали правоохоронці.

Тривають невідкладні слідчі дії.