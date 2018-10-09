Журналіст: вибухи в Ічні сталися через диверсію РФ, ще три великих арсенали знаходяться під загрозою

Журналіст підкреслив, що Ічня знаходиться ближче за інші склади до РФ і «туди безпілотник також долетить, як долетів до Балаклії».

Сильні вибухи на 6-му арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області – це результат диверсії РФ.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов.

«Сватове-Балаклія-Калинівка-Ічня. Зрозуміло, швидше за все, це чергова диверсія РФ, яка централізовано знищує запаси наших боєприпасів», – пише Бутусов.

«Зараз, звичайно, знову підуть чутки про ревізії, що, мовляв, самі крадуть і підривають. Але все це нісенітниця. По-перше, злодіям підривати склади не варто, вони ніяких ревізій не бояться, їм склади навпаки - цілі потрібні, наші старі боєприпаси ніхто не прагне вже викрадати, вони вже всі давно перевищили граничні терміни зберігання і потребують перевірки та переспорядження. По-друге, жодних слідів продажу фрагментів боєприпасів або цілих боєприпасів немає, а якщо б хтось хотів вкрасти після Балаклеї та Калинівки, то вже давно б засвітилися ці предмети. Тож це диверсія - це, як зазвичай, неприємно чути тим, хто відповідає за наземну охорону і за ППО щодо безпілотників, але це диверсія», – зазначив журналіст.

Він підкреслив, що Ічня знаходиться ближче за інші склади до РФ і «туди безпілотник також долетить, як долетів до Балаклії». «Тож це не крадіжка, це напад», – робить висновок Бутусов.

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«Ічня – один з небагатьох, що залишилися у нас великих складів боєприпасів, залишилося всього три великих склади! Я написав це 2-го жовтня 2017 року, попереджав про загрозу саме Ічні, зараз треба попередити і жителів трьох великих складів», – написав експерт.

За його інформацією, в України залишається 14 складів боєприпасів всього і зараз також під загрозою: 47-й арсенал командування Сухопутних військ (Хмельницька обл., с. Цвітоха, в/ч А-1358), 222-а центральна артилерійська база боєприпасів (Черкаська обл., с. Розсішки, в/ч А-1588) і 1322-а артилерійська база боєприпасів (Житомирська обл., с. Ушомир, в/ч А-1796)

«Основною проблемою при катастрофі в Калинівці і Балаклії була нестача особового складу та інженерної техніки на арсеналах, що не забезпечує нормальну охорону, розосередження та укриття боєприпасів. Поповнення особовим складом дозволило б швидко посилити безпеку арсеналів, що передбачено безліччю найсуворіших рішень та нормативних документів. Треба прикрити склади засобами ППО. Україна повинна забезпечити безпеку критичних об'єктів, необхідних для оборони країни, і сили, і кошти для цього є вже зараз. Суспільство довіряє реальним справам, а забалакування будь-якої кризи призводить лише до втрати довіри», – резюмує Бутусов.

Як повідомляв УНІАН, вночі, о 3:30 на 6-му військовому арсеналі поблизу міста Ічня на Чернігівщині почалися вибухи. Зараз проводяться відповідні обмежувальні заходи по всій території Чернігівської області та вздовж кордону. Про ймовірні причини вибухів поки не повідомляється.