Пожежа на арсеналі боєприпасів біля Ічні виникла через чотири вибухи на території складу

Вибухи сталися в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа. Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

Пожежа на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області виникла внаслідок чотирьох вибухів на складі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Родіон Тимошенко на брифінгу в Києві.

"На даний момент, за даними оперативної групи Генштабу, яка провела опитування чергових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву в чотирьох місцях арсеналу", - заявив він.

За словами Тимошенка, вибухи сталися в різних місцях арсеналу, внаслідок чого виникла пожежа.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів військова прокуратура Центрального регіону відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).