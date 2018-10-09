Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: з'явилися моторошні відео, зняті очевидцями
9 жовтня близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Її масштаби уточнюються.
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Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.
Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.
Очевидці публікують у соціальних мережах відео інциденту з навколишніх населених пунктів:
Прокуратура розслідує вибухи боєприпасів на Чернігівщині як службову недбалість.