Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: з'явилися моторошні відео, зняті очевидцями

Інтенсивність вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області станом на 7 ранку становила 2-3 вибухи на секунду.

9 жовтня близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Її масштаби уточнюються. Читайте такожПорошенко збирає силовиків через вибухи на Чернігівщині Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Очевидці публікують у соціальних мережах відео інциденту з навколишніх населених пунктів: Прокуратура розслідує вибухи боєприпасів на Чернігівщині як службову недбалість.

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