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Вибухи на складах боєприпасів на Чернігівщині: з'явилися моторошні відео, зняті очевидцями

10:10, 09 жовтня 2018
Інциденти
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Вибухи почалися вночі / фото cheline.com.ua

9 жовтня близько 4-ї ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Її масштаби уточнюються.

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Відомо, що територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Із зони можливого ураження евакуйовано близько 10 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Очевидці публікують у соціальних мережах відео інциденту з навколишніх населених пунктів:

Прокуратура розслідує вибухи боєприпасів на Чернігівщині як службову недбалість.

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Теги: #вибухи#склад#Чернігівщина