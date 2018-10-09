Вибухи на складі боєприпасів на Чернігівщині: у покинутих будинках почали працювати мародери (відео)

Правоохоронці взяли під посилений контроль території заради запобігання можливому мародерству.

У селах, наближених до Ічнянських складів, говорять про випадки мародерства в будинках, які місцеві жителі покинули через вибух.

Як йдеться в сюжеті ТСН, під час евакуації люди закривали свої будинки і квартири, однак вибухами в будинках повибивало замки, двері і вікна, тому в приміщення можна спокійно пройти.

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Правоохоронці взяли під посилений контроль території, щоб запобігання можливому мародерству.

Як повідомило Міноборони, військовослужбовці ВСП ЗС України здійснюють патрулювання в прилеглих до надзвичайної події населених пунктах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4 ранку на території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області стався вибух, що спричинив пожежу. Територія складів становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції і Нацгвардії.

Через вибухи поблизу Ічні, закрито повітряний простір у радіусі 30 км, припинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

У Генштабі ЗСУ назвали диверсію найбільш імовірною причиною вибухів на арсеналі.