На складах під Ічнею вибухнув стратегічний запас боєприпасів для "Градів", які не виробляються в Україні - Геращенко

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

На військових складах в Ічнянському районі Чернігівської області вибухнули боєприпаси, які Україна не виробляє.

З такою заявою виступив народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Прямий", передає "Главред".

"Трагедія в тому, що Україна вкотре втратить боєприпаси, стратегічний запас, який коштує сотні мільйонів доларів і який в Україні не виробляють. Там зараз вибухають дефіцитні снаряди 122 мм гаубиць, снаряди для реактивних систем "Град" – це те, що в Україні не виробляється", – сказав Геращенко.

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За його словами, частину припасів зберігалися під відкритим небом.

Геращенко також додав, що президент Петро Порошенко після чергового вибуху на складах боєприпасів повинен дати оцінку якості роботи співробітників Генштабу ЗСУ і "зробити кадрові висновки".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. До місця НП направлено 21 піротехнічний розрахунок ДСНС.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

вибухи.