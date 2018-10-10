Вибухам біля Ічні передували проблеми зі зв'язком та спецавто на кордоні з РФ (відео)

Розслідування вибухів на складі боєприпасів на Чернігівщині може затягнутися, адже там триватиме розмінування.

Виявляється, напередодні вибухів на Ічнянському арсеналі там зненацька виникли проблеми з мобільним зв’язком, а на українсько-російському кордоні помітили спецавтомобілі, які, ймовірно, перевозили російські безпілотники.

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Такими даними власного розслідування поділилися прикордонники, йдеться в сюжеті 2+2. Тому слідство розглядає версію про диверсію.

Як повідомляв УНІАН, вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту, від газопостачання відключено м. Ічня та 11 населених пунктів Ічнянського району. Працює оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі. Уряд виділив 100 млн грн на відновлення населених пунктів, які постраждали від вибухів. ДСНС планує до 15 грудня очистити від вибухонебезпечних предметів територію, прилеглу до арсеналу.