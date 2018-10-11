"Захищався": у Києві на Борщагівці чоловік в ході конфлікту зарізав опонента

Чоловік 1979 року народження помер від кровотечі зі стегнової артерії.

У ніч на 11 жовтня в Києві на Борщагівці сталося вбивство. В ході конфлікту чоловік зарізав свого опонента.

Читайте такожУ Києві військовий з травмата поранивши двох відвідувачів кафе

Як повідомляє "Інформатор", інцидент стався близько 2.00. За словами очевидців, між двома чоловіками біля будинку за адресою Симиренка, 14/9 стався конфлікт. Словесна перепалка переросла в бійку. Після чого один з них дістав ніж і поранив іншого в область стегна. Поріз зачепив стегнову артерію, від чого 39-річний чоловік помер.

Медики, що прибули на місце події, нічим не змогли допомогти потерпілому. Чоловік, якийпоранив свого опонента, своєї провини не заперечував. Він зізнався поліцейським, що використовував ніж в якості самооборони, але не очікував, що сварка закінчиться вбивством.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Миколаєві стріляли в бізнесмена, потерпілий отримав десятки поранень.