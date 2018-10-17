Катастрофа Су-27: з'явилося фото загиблого українського пілота

У командуванні Повітряних сил ЗСУ назвали ім'я та показали фото загиблого у катастрофі Су-27 пілота.

Унаслідок аварії винищувача Су-27 на Вінниччині загинув командир екіпажу полковник Петренко Іван Миколайович, заступник командира з авіації – начальник авіації повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗСУ.

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Як повідомили у прес-службі командування Повітряних Сил ЗСУ, Петренко був підготовлений до ведення бойових дій як інструктор у повному обсязі курсу бойової підготовки вдень і вночі в складних метеоумовах.

Другим членом екіпажу був військовослужбовець Повітряних сил Національної гвардії США.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018".

Повідомлялося про двох загиблих пілотів, один з яких - громадянин США. У Військово-повітряних силах США підтвердили, що до аварії винищувача Су-27 під час міжнародних навчань “Чисте небо-2018” на Вінниччині був залучений американський пілот, однак не стали уточнювати його долю.