Катастрофа Су-27 під Вінницею: польоти літаків в рамках навчань «Чисте небо-2018» продовжаться

За словами очевидців катастрофи, літак почав втрачати висоту і пілоти відвели винищувач від житлових будинків.

Після катастрофи українського винищувача Су-27 на Вінничині керівництво навчань «Чисте небо-2018» вирішило продовжити польоти усіх типів авіатехніки.

Читайте також"Гул, свист, а потім - дим": очевидці розповіли про аварію Су-27 на Вінничині (фото, відео)

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ, оприлюдненому в Facebook. В командуванні підтвердили, що внаслідок катастрофи загинуло двоє пілотів – екіпаж літака. Трагедія сталась під час виконання навчально-бойового польоту.

Підкреслюється, що авіаційна техніка, яка залучається до навчань, відповідає усім технічним вимогам, пройшла відповідні дозвільні процедури.

У командуванні також зазначили, що жертв серед мирного населення немає.

«За словами місцевих мешканців – очевидців катастрофи, літак почав втрачати висоту і пілоти відвели винищувач від житлових будинків», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня близько 17-ї години на Вінниччині впав військовий літак Су-27 Повітряних Сил Збройних Сил України. Винищувач виконував навчально-бойовий політ в рамках навчань "Чисте небо-2018". Повідомлялося про двох загиблих пілотів, один з яких - громадянин США.

У Військово-повітряних силах США підтвердили, що до аварії винищувача Су-27 під час міжнародних навчань “Чисте небо-2018” на Вінниччині був залучений американський пілот, однак не стали уточнювати його долю.