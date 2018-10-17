За даними окупаційної влади півострова, в результаті теракту в Керчі загинуло 18 осіб.

Чиновники з Москви вирушили до окупованого Криму у зв'язку з терактом у Керчі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС Росії, співробітники центрального апарату МВС РФ за дорученням очільника відомства Володимира Колокольцева виїхали до Керчі.

«Вони візьмуть участь в оперативному супроводі розслідування кримінальної справи і сприятимуть територіальним органам внутрішніх справ у проведенні оперативно-розшукових заходів зі встановлення всіх причин і обставин події», - заявили у відомстві.

Крім того, до Криму вирушила міністр охорони здоров'я РФ Вероніка Скворцова.

«У готовність приведено два спецборти, оснащені необхідними медичними модулями, для евакуації постраждалих до федеральних центрів, якщо це буде потрібно за медичними показаннями», - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розпорядився виділити сили і засоби для допомоги постраждалим від вибуху.

Читайте такожВ Кремлі відреагували на вибух в окупованій Керчі

«За дорученням міністра оборони РФ генерала армії Сергія Шойгу виділені сили і засоби військового відомства для допомоги постраждалим від вибуху в керченському політехнічному коледжі. З метою оперативної евакуації поранених і надання висококваліфікованої лікарської допомоги на військових аеродромах Південного військового округу зосереджені чотири літаки Іл-76 ВКС Росії, обладнані медичними модулями», - йдеться в повідомленні.

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив, що у зв'язку з трагедією на півострові із завтрашнього дня буде оголошено триденний траур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, в політехнічному коледжі в окупованій Росією Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про теракт.

За словами Аксьонова, теракт вчинив студент коледжу, він наклав на себе руки, загинуло 18 осіб.