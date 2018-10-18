Названо ймовірні мотиви студента, який влаштував масовий розстріл у Керчі

Владислав Росляков, який влаштував масове вбивство в Керчі, відвідував стрілецький клуб і цікавився зброєю.

Конфлікт з викладачами, за попередньою версією, міг стати мотивом злочину в Керчі, де студент влаштував вибух та стрілянину в коледжі.

Читайте такожМасове вбивство в Керчі: добірка моторошних кадрів нападу на коледж (фото, відео)

Про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на інформоване джерело. "За попередньою версією, хлопець діяв з особистих помислів - у нього були конфлікти з викладачами", - заявив співрозмовник агентства.

Крім того, він розповів, що молодий чоловік відвідував стрілецький клуб, а на місці трагедії виявлено велику кількість боєприпасів.

"На місці виявлено близько 10 пачок рушничних патронів, а також близько 10 саморобних запалювальних пристроїв і пляшки з коктейлем Молотова. Владислав Росляков відвідував стрілецький клуб і цікавився зброєю", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрілянина.

Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.