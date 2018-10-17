Крики і паніка: розстріл студентів у Керчі зняли на відео

На записі зафіксовано момент вбивства 19 осіб у політехнічному коледжі в Керчі. Чути як лунають постріли, з невеликою затримкою для перезарядки рушниці.

З'явилося відео з моментом вибуху, на записі чітко чутно постріли в будівлі коледжу.

Запис оприлюднив Telegram-канал 112. На записі зафіксовано момент вбивства 19 осіб у політехнічному коледжі в Керчі. Чути як лунають постріли, з невеликою затримкою для перезаряджання рушниці.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в коледжі окупованій Росією Керчі стався вибух і стрілянина. За останніми даними, в результаті загинули 18 чоловік, 50 були поранені. Підозрюваний - учень цього технікуму Владислав Росляков. Він був знайдений мертвим у будівлі.

Спочатку СК РФ порушив за фактом події кримінальну справу за статтею «Теракт», проте пізніше перекваліфікував його на статтю «Вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом».