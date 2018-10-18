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Вибиті двері та вікна: фоторепортаж з керченського коледжу після масового вбивства

11:37, 18 жовтня 2018
Інциденти
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У мережі з'явилися фотографії, зроблені з місця події в окупованій Керчі - на них видно керченський коледж після масового вбивства.

Зараз коледж оточений російськими правоохоронцями, які проводять слідчі дії.

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Як повідомлялося, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.

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Теги: #стрілянина#вибух#теракт#Керч