Вибиті двері та вікна: фоторепортаж з керченського коледжу після масового вбивства
11:37, 18 жовтня 2018Інциденти
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Зараз коледж оточений російськими правоохоронцями, які проводять слідчі дії.
У мережі з'явилися фотографії, зроблені з місця події в окупованій Керчі - на них видно керченський коледж після масового вбивства.
Зараз коледж оточений російськими правоохоронцями, які проводять слідчі дії.
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Як повідомлялося, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого покінчив з собою. У результаті події загинув 21 чоловік, близько 50 були госпіталізовані.
Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство". У Криму з четверга оголошений триденний траур.
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