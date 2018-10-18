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У Києві на Подолі сталася масштабна ДТП з постраждалими (фото, відео)

13:29, 18 жовтня 2018
Інциденти
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На столичному Подолі у ДТП зіткнулися 7 машин / фото dtp.kiev.ua

Як повідомляється в групі "Київ оперативний" у Facebook, в результаті аварії постраждали дві людини.

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Згідно з інформацією, зіткнулися два автомобілі Mercedes (вантажівка та легковик), Volkswagen, Lada, Skoda, Toyota і Ford.

За попередніми даними, у водія легковика Mercedes 1998 року народження стався напад епілепсії, в результаті чого він не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у Lada. Вона, у свою чергу, зіткнулася з Volkswagen і Lexus, а останній врізався у вантажівку, який в'їхав у Skoda, а та - у Ford.

Водіїв Mercedes і Lada госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня під Києвом легковик влетів у вантажівку, загинули три людини.

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Теги: #Київ#ДТП