У Києві на Подолі сталася масштабна ДТП з постраждалими (фото, відео)
У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталося ДТП, в якому зіткнулися сім автомобілів.
Як повідомляється в групі "Київ оперативний" у Facebook, в результаті аварії постраждали дві людини.
Читайте такожНа Окружній у Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими (фото)
Згідно з інформацією, зіткнулися два автомобілі Mercedes (вантажівка та легковик), Volkswagen, Lada, Skoda, Toyota і Ford.
За попередніми даними, у водія легковика Mercedes 1998 року народження стався напад епілепсії, в результаті чого він не впорався з керуванням і на швидкості в'їхав у Lada. Вона, у свою чергу, зіткнулася з Volkswagen і Lexus, а останній врізався у вантажівку, який в'їхав у Skoda, а та - у Ford.
Водіїв Mercedes і Lada госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня під Києвом легковик влетів у вантажівку, загинули три людини.