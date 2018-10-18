У Києві на Подолі сталася масштабна ДТП з постраждалими (фото, відео)

За попередніми даними, у водія легковика Mercedes 1998 року народження стався напад епілепсії, в результаті чого він не впорався з керуванням. Всього у ДТП зіткнулися 7 автомобілей.

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