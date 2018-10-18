Роковини моторошної трагедії у Харкові: на місце ДТП прийшли родичі загиблих і потерпілі (відео)

На місце ДТП у Харкові на Сумській несуть квіти та світлини загиблих і запалюють свічки.

18 жовтня 2017 року у Харкові сталась аварія, яка забрала життя в шістьох людей, ще п’ятеро отримали важкі поранення.

Вже рік фігуранти ДТП Олена Зайцева та Геннадій Дронов перебувають у СІЗО, от-от суд мав винести рішення у справі та визнати винних. Утім процес несподівано став затягуватись, йдеться в сюжеті ТСН.

На те саме перехрестя, де рік тому «Лексус» під кермуванням Олени Зайцевої в’їхав у натовп людей, збиратись родичі загиблих та потерпілі. Люди сюди йдуть цілими родинами.

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Найголовніше - чого вимагають родичі загиблих та потерпілі - це справедливого суду та найскорішого вироку для обох водіїв. Адже впевнені, справу нині затягують. Суд триває досі, і от, коли попереду лишились дебати і саме вирок, адвокати Олени Зайцевої та Геннадія Дронова несподівано почали вимагати повторних експертиз. Останні два засідання, призначені судом, взагалі не відбулися через начебто погіршення стану здоров'я Олени Зайцевої. Її захист стверджує, у дівчини судоми та підвищений тиск, утім жоден з лікарів швидкої допомоги, яких викликали для огляду, причин шпиталізувати водійку «Лексуса» не побачив.

Ще одне, що непокоїть родичів загиблих, - немає визначеності із питанням, чи була Зайцева у стані наркотичного сп’яніння. Одразу після аварії в її аналізах знайшли опіати, але їхню кількість не вдалося встановити, бо чомусь біологічного матеріалу не вистачило. А лікар-нарколог, яка оглядала керманичку, загадково зникла.

Зараз на місце ДТП несуть квіти та світлини загиблих і запалюють свічки. І тут не лише родичі загиблих, а й пересічні містяни.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс на 24 жовтня слухання у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській через заяву обвинуваченої Олени Зайцевої про погане самопочуття.