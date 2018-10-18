У Голосіївському районі Києва стався вибух, є постраждалий (відео)
У Голосіївському районі Києва, на вулиці Набережно-Курчуватській пролунав вибух.
Як повідомили у спільноті "Київ оперативний" у Facebook, вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
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Згідно з повідомленням, невідомий чоловік змайстрував вибухівку у себе вдома та пішов її "випробовувати".
"Тут же невеликий лісок і водичка, "можна і потрібно випробування проводити". Вирішив кинути у воду, але не доніс буквально 1,5 метра. Бомба здетонувала прямо у нього в руках", - йдеться у повідомленні.
Чоловік втратив кілька пальців, у нього відкритий переломом ноги, втратив багато крові і був терміново госпіталізований.
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в окупованій Керчі студент політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.